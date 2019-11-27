شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الرياض يفتتح معرض «هوريكا 2019» ودواجن الوطنية راعي غذائي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عجلان العجلان النسخة التاسعة من المعرض السعودي للأغذية والمشروبات والضيافة "هوريكا 2019" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

وقد تشرفت شركة دواجن الوطنية الراعي الغذائي للمعرض بزيارة العجلان لجناحها المخصص لعرض تجربتها الوطنية الرائدة وخبرتها الممتدة لأكثر من 42 عامًا في مجال إنتاج الدواجن.

يعد المعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الأغذية وتأتي هذه النسخة منه بمشاركة أكثر من 370 شركة و40 دولة حول العالم، تتطلع هذه الشركات إلى عقد الشراكات الاستراتيجية وبحث آفاق التعاون والاستفادة من وجود هذا العدد الكبير في توسيع قاعدة التعاملات وتنويع الاستثمارات في هذا المجال.

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وتهدف شركة دواجن الوطنية من خلال المشاركة في معرض (هوريكا 2019) إلى الاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الخبرات في قطاع التغذية، وتوسيع قاعدة العملاء وخاصة في قطاع الفنادق والمطاعم والمستشفيات.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية بأن الشركة مستمرة في تعزيز مكانتها كدعامة أساسية للأمن الغذائي ورافد رئيسي للاقتصاد الوطني، إذ تعد الوطنية من أكبر شركات قطاع الدواجن في المملكة والشرق الأوسط، مؤكداً أن الشركة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في الوصول لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، بزيادة معدلات الإنتاج والتوطين، حيث افتتحت الشركة مؤخرًا المرحلة الرابعة من مشاريعها التوسعية ليصل إنتاجها اليومي من الدجاج الطازج والمبرد مليون دجاجة، ومن البيض مليون ونصف المليون من بيض المائدة، إضافة إلى قائمة كبيرة من أصناف المنتجات المتنوعة والمصنعات المختلفة.

كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مصداقيتها وثقة العملاء بمنتجاتها عبر تطبيقها لشروط الذبح وفق الشريعة الإسلامية واعتمادها في تغذية الدواجن على مواد طبيعية 100%، بجانب اهتمام الشركة بسلامة المنتجات وحرصها على المحافظة على البيئة من الملوثات المختلفة عبر تطبيق أحدث معايير وشروط التخلص من النفايات والمخلّفات، وتوفير وسائل لتنقية الهواء من الروائح غير المرغوبة في البيئة المحيطة بالمشروع.