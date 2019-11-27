شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة الآن في طريقه لمواصلة الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعد الموضحة بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 65.40، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد