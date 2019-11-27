شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً ليقترب من اختبار مستوى 16.96، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار كسر هذا المستوى للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 16.33، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 17.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط