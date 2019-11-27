شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على التداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول الذي يتواجد عند 1447.00، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1413.10 كمحطة تالية، بينما يمثّل الثبات دون 1464.00 شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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