شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2840، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية تدعم فرص التداول بإيجابية بقية اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3045، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2840.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2780 والمقاومة 1.2950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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