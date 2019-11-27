- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل تعليقات ترامب عن اتفاق التجارة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربع سنوات ، فى ظل معنويات قوية تسيطر على أسواق المال العالمية ،بفضل تعليقات إيجابية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوي قياسي جديد خلال أربع سنوات ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.4% ،حيث يعتبر أحد أكبر القطاعات حساسية لأخبار التجارة العالمية.
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن واشنطن وبكين فى "المخاض النهائي" للمحادثات التجارية الرامية إلى تأمين المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي عند 3,142.69 نقطة.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل تعليقات ترامب عن اتفاق التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.