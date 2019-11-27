شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل تعليقات ترامب عن اتفاق التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربع سنوات ، فى ظل معنويات قوية تسيطر على أسواق المال العالمية ،بفضل تعليقات إيجابية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوي قياسي جديد خلال أربع سنوات ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.4% ،حيث يعتبر أحد أكبر القطاعات حساسية لأخبار التجارة العالمية.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن واشنطن وبكين فى "المخاض النهائي" للمحادثات التجارية الرامية إلى تأمين المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي عند 3,142.69 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.