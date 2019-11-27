شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره بعد صعود الدولار الأمريكي مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بعد صعود الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف طلب أصول الملاذات الآمنة عقب تطورات إيجابية عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.2% إلى 1,457.89$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,461.17$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,461.83$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ،فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تعافي ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,450.02$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.40 نقطة ، عاكسا صعود مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع ،وعلى رأسها الدولار الأمريكي ، فى ظل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة والصين تقتربا من الاتفاق على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 896.48 طن متري