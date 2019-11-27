شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد تصريحات "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،بعد تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ويكبح توسيع المكاسب ارتفاع المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،وفى المقابل انخفض الخام الدولي "نفط خام برنت" مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد تسجيله بالأمس أعلى مستوى فى شهرين.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.23$، وسجل أدنى مستوي عند 58.16$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.14$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.23$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ،و سجلت أعلى مستوى فى شهرين عند 64.30$ للبرميل.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة والصين تقتربا من الاتفاق على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ، بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

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عززت تلك التصريحات توقعات بأن أكبر دولتين تستهلكان النفط فى العالم ،ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا سيكون بمثابة بداية النهاية للحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ 16 شهرا تقريبا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 تشرين الثاني/نوفمبر،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بأكثر من 0.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 449 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل ، فى أول انخفاض خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.