شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خام برنت بنسبة 0.03 % والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 0.02 دولار أو نسبة 0.03 % إلى 64.25 دولارًا أمريكيًا. وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.04 دولار أو نسبة 0.07 % إلى 58.37 دولارًا أمريكيًا.

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