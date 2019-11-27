شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: إيقاف طباعة تعريف المعاش ورقياً الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تماشياً مع استراتيجيتها 2022 الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها، فإنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش للمتقاعدين عبر فروع المؤسسة بدءاً من يوم الأحد القادم، واقتصار طلب التعريف بالمعاش عبر الخدمات الإلكترونية بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وأشارت المؤسسة أنه بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش المعتمد والموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، ودون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.

وبينت أن هذا الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيل الإجراءات لهم وسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وأي مكان تحقيقاً لاستراتيجية "التقاعد" 2022.