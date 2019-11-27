شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تلامس أعلى مستوى في 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
بلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أربع سنوات اليوم الأربعاء بعد أن أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى حل وشيك لحرب تجارية طال أمدها مع الصين.
وقال ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن في "المخاض الأخير" من العمل على اتفاق من شأنه نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا مع بكين.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة تقوده شركات التعدين الشديدة التأثر بالتجارة.
وقفزت أشهم شركة وارتسيلا الفنلندية لتكنولوجيا الشحن وتصنيع محطات توليد الكهرباء ثلاثة في المئة متصدرة المؤشر في الوقت الذي رفع فيه جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم الشركة.
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