شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج اليورو مقابل الدولار نحو الأسفل بشكل هادئ ليتحرك قرب هدفنا الأول المنتظر عند 1.0995، ولم يظهر السعر أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.1065، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1065
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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