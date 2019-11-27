شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا على مدار يومين ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، مع تسارع عمليات البيع مرة أخرى فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير حاليا ، خاصة بعد أنباء تضيق الخناق على تبادلات العملة المشفرة فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 291$ بما يعادل نسبة 4.1% إلى 6,877$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,168$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,190$.

حققت العملة الرقمية الرائدة"البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 6,515$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 5 مليار$ إلى إجمالي 192 مليار$ ،مع تجدد هبوط أسعار البتكوين ومعظم العملات الكبرى فى السوق.

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وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين إجمالي 181 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ 6 أيار/مايو الماضي ، بفعل سيطرت عمليات البيع المفتوحة على معظم التعاملات.

تجددت مرة أخرى عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" بعد يومين من محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، لتتداول الأسعار مجددا دون مستويات 7,000$ فى طريقها صوب تسجيل مستويات أدنى جديدة.

تأتي تلك العمليات فى ظل سيطرة الأجواء السلبية على سوق التشفير خلال الفترة الحالية ، خاصة مخاوف تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملة المشفرة فى الصين.

تجددت تلك المخاوف عقب شائعات عن قيام الشرطة الصينية بمداهمات على مكاتب Binance و Bithumb فى مدينة شنغهاي.

وعلى الرغم النفي القوي من Binance و Bithumb ،تراقب الصين عن كثب التبادلات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني فى مدينة شنغهاي ،وبحسب ما ورد حددت السلطات 39 منصة تعمل خارج الحظر التجاري فى البلاد ،ومع ذلك فمن غير الواضح ما هي العواقب التي ستواجهها هذه الشركات.