شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات خاصة على "العربي الوطني" بقيمة 24.46 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت السوق المالية "تداول"، عن إتمام 5 صفقات خاصة على سهم "العربي الوطني"، اليوم الأربعاء، بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.460 مليون ريال سعودي.

وبحسب بيانات "تداول"، تمت الصفقة على عدد 963.093 ألف سهم، بقيمة 25.4 ريال للسهم الواحد.

ويذكر أن "إم إس سي آي" قامت، أمس الثلاثاء، بإضافة "البنك العربي الوطني" للمؤشر القياسي العالمي للأسواق الناشئة.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

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وبحسب "تداول"، لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

وجدير بالذكر ان العربي الوطني حقق صافي أرباح بلغ 834.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 731.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.1% ناتج بشكل رئيس من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات، والمكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.