شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجي التجاري" يوقع اتفاقية ليُرتب تمويل بـ 25.5 مليون دينار لمشروع الليوان العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المصرف الخليجي التجاري عن توقيع اتفاقية مع شركة لاما العقارية، بموجبها يُعين المصرف وكيلاً لترتيب تمويل بقيمة 25.5 مليون دينار بحريني لمشروع "الليوان"، وذلك بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي-البحريني.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مشروع الليوان يشتمل على العديد

من المقومات الاستثنائية التي ستجعل منه إحدى الوجهات الرائدة لكافة فئات المجتمع، حيث سيحتوي على مجموعة

من المحلات والمطاعم المتنوعة، ومتاجر بيع تجزئة تعتليها وحدات سكنية ذات 3 طوابق.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة لاما العقارية مملوكة بنسبة 50% لشركة عقارات السيف، المُدرجة في بورصة البحرين، وتعد في الوقت ذاته إحدى شركات المشاريع المشتركة لشركة عقارات السيف.

ويُذكر أن المصرف الخليجي التجاري حقق صافي خسارة- عائدة لمساهمي المجموعة- بقيمة 5.4 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 341 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي تسجيل خسارة بمخصص الانخفاض في القيمة بلغت 6.1 مليون دينار بحريني، مُقارنة بخسارة في مخصص الانخفاض في القيمة بلغت 1.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2018.

هذا وحقق المصرف صافي خسارة بلغت 5.2 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.