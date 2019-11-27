شكرا لقرائتكم خبر عن سهم اليوم: أرامكو قد تعكس الوضع بقيم وأحجام الاكتتابات بالعالم في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم "تداول" مرشحة للصدارة للمرة الأولى

إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: كثيرا ما يحدث أن يكون هناك شخص أو مؤسسة أو حدث ما يغير من مجرى الأمور، فينتظر الناس المتابعون أمراً، وفي وقت ما يجد جديد يغير من هذه الوجهة بشكل كامل، هذا ما حدث في الربع الرابع من العام 2019 بل ربما في العام الحالي كاملاَ، فالعام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث كان هناك تراجع في أحجام وقيم وعدد صفقات الاكتتابات الأولية حول العالم، إلا أنه وبعد الإعلان عن اكتتاب أرامكو، الذي من المتوقع أن ينتهي بالنسبة للأفراد غداً الخميس – الذي يُمكن اعتباره مفاجئاً، لتوارد العديد من الأخبار عن إمكانية التأجيل حتى آخر لحظة – فقد يتم تغيير الدفة وخاصة في البندين الأولين (الأحجام والقيم)، وإن كان من المرجح أن يكون هناك تراجع بعدد الصفقات.

وحسب التقرير الدوري "سهم اليوم" الذي يواصل كتابته موقع "أخبار اليوم" فإن وبناء على ما تم ملاحظته بشكل تاريخي فإن "تداول" مرشحة للصدارة في اكتتابات الربع الرابع والعام 2019 كاملاً، وهو ما سنسعى لتوضيحه بالسطور التالية.

256 اكتتاباً بالربع الثالث



وصل عدد الاكتتابات الأولية بالربع الثالث من العام الحالي إلى 256 أكتتاباً مقابل 302 اكتتاب بالربع الثالث 2018 وبنسبة تراجع 15%، وبلغت قيمة الاكتتابات في هذا الفصل 40.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 47.1 مليار دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق وبنسبة تراجع 15% كذلك.

وكان أكبر اكتتاب تم في الربع الثالث 2019 لشركة بدوايزر براونج (5.9 مليار دولار أمريكي) في بورصة هونج كونج، والتي هي ذاتها كانت البورصة الأكبر من حيث قيمة الاكتتاب في هذا الفصل وبقيمة 7.8 مليار دولار أمريكي، بينما كان الاكتتاب الأكبر في الفترة المقابلة من 2018 لشركة شاينا تاور جروب (6.9 مليار دولار أمريكي)، وكانت في بورصة هونج كونج أيضاً والتي كانت هي البورصة الأكبر من حيث قيمة الاكتتاب في هذا الفصل وبقيمة 23 مليار دولار.

تاريخياً عادة ما يكون الربع الثالث هو الأهدأ بين فصول العام من حيث الطروحات الأولية، ومن المتوقع أن يتغير الوضع بالربع الأخير من العام.



757 اكتتاباً في 9 أشهر



شهدت بورصات العالم 757 اكتتاباً في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 914 اكتتاباً وبنسبة تراجع 17%، وبلغت قيمة الاكتتاب في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 110.1 مليار دولار أمريكي مقابل 134.9 مليار دولار في الفترة المقابلة وبنسبة تراجع 18%.

وكان أكبر شركة من حيث قيمة الاكتتاب في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 هي شاينا تاور جروب (6.9 مليار دولار أمريكي)، وبالتالي كانت البورصة الأكبر خلال الفترة نفسها هونج كونج التي تم فيها أكبر اكتتاب خلال الفترة.

بينما وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2019 كان أكبر اكتتاب في الربع الثاني وهو لشركة أوبر تكنولوجيز (8.1 مليار دولار) وكان في بورصة نيويورك وبالتالي كانت هي البورصة صاحبة الصدارة في التسعة أشهر كاملة، وفي الوقت نفسه كانت هي صاحبة المركز الأولى في قيمة الاكتتاب خلال آخر عامين (2018 – 2019) وبقيمة 24.9 مليار دولار.

قطاع التكنولوجيا

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كان قطاع التكنولوجيا هو صاحب نصيب الأسد من حيث عدد الاكتتابات ولخمسة فصول متتالية (بين الربع الثاني 2018 والربع الثالث 2019)، بينما كان قطاع الصناعة هو الأكبر بالربع الأول 2018، ومن المرجح أن يكون قطاع النفط والطاقة الأكبر في الربع الرابع 2019.

وكان أكبر عدد اكتتابات سجلها القطاع في الفصول الخمسة 72 اكتتاباً وكانت في الربع الثاني 2018. وبطبيعة الأمور يكون قطاع التكنولوجيا هو صاحب الحصة الأكبر في التسعة أشهر الأولي من العامين (2018 و2019) وكان هو أكبر في 2018 كاملا ومن المرجح وبشكل كبير جدا أن يكون كذلك في العام 2019.

السعودية لأول مرة



بعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

حيث وفي حال تم تثبت الحد الأدنى وهو عند 30 ريالاً للسهم ستكون متحصلات الاكتتاب في حدود 24 مليار دولار أمريكي وبالتالي ستحافظ بذلك شركة على بابا التي اتم الاكتتاب عليها في 2014 بالصدارة بمتحصلات اكتتاب بلغت 25 مليار دولار، وهي ذاتها التي منعت ظهور السعودية ضمن المركز الأول في العام 2014 والذي تم فيه الاكتتاب على البنك الأهلى التجاري وجمع متحصلات اكتتاب بـ 6 مليار دولار أمريكي والتي تصدرت بعض الشركات الاكتتابات في العالم على مستوى الربع سنوي، مثلما حدث بالربع الأول والثاني من 2018، والربع الأول والثالث من 2019.

التوقعات لعام 2020



على الرغم من الضعف البادي في عدد وأحجام الاكتتاب في الفصول الثلاثة التي مرت من 2019 إلى أنه ومن المتوقع وحسب عدد من الشركات العالمية التي ترصد الاكتتابات حول العالم، من المتوقع أن يرتفع نشاط الاكتتابات الأولية العالمي في الربع الأخير من 2019 كما أوردنا، وحتى عام 2020 حيث من المتوقع أن يكون هناك وضوح أكبر للتوترات والتطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات في التوترات الحادثة في هونج جونج، وغير ذلك من الأمور التي تحدد مسار الاكتتابات الأولية في الفترة المقبلة.

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