النحاس يقاوم الضغوط الايجابية– تحليل -27-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل تداولات جانبية جديدة نظار لتعرضه لضغوط إيجابية ليعيق ذلك المحاولات السلبية المنتظرة سابقا, نذكر بأن السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات الحاجز المستقر عند 2.7000 ولننتظر تجميعه لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 2.6000 و 2.5400 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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