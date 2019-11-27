شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين السلبي بثباته المتكرر ضمن النطاق التصحيحي الهابط والقائم بثبات المقاومة المستقرة عند 915.00.
ما سبق يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من الهبوط دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا حول 884.00 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف الرئيسي بوصوله نحو 855.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 884.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 26-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.