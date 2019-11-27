شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين السلبي بثباته المتكرر ضمن النطاق التصحيحي الهابط والقائم بثبات المقاومة المستقرة عند 915.00.

ما سبق يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من الهبوط دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا حول 884.00 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف الرئيسي بوصوله نحو 855.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 884.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط