شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يدخل بسبات سعري-تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لسيطرة الميل الجانبي لنلاحظ من الرسم المرفق دخوله بسبات سعري بانحصاره ما بين الدعم المستقر عند 139.40 بينما يستمر مستوى 141.50 بتشكيل عائق أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد.

لتفادي أي خسائر قد تنتج عن تغيير الاتجاه المتوقع سابقا, ننصح بمراقبة تصرف السعر وانتظار تجاوزه لإحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تحديد الاتجاه حسب المعطيات المقترحة بالتقارير السابقة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور