شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتأجيل الهجوم السلبي باندفاعه مؤخرا فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص اختباره لمقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 120.70, كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتحرره من مستوى تشبع الشراء, يدعونا لترجيح التذبذب الإيجابي المؤقت لحين ملامسة المقاومة المذكورة سابقا.
ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون مستوى 119.90 وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤكد تجديد المحاولات السلبية ليضغط أولا على مستوى 119.10 ومن ثم ليحاول تسجيل أهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 118.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.90 و 120.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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