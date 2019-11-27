شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر المحاولات السلبية-تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الغاز بتداولاته الأخيرة على الثبات السلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يزيد من قوة الحاجز المستقر عند 2.754 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات سلبية وتحقيقه لمستوى 2.536.

نشير أيضا إلى أن هبوط مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع, سيزيد بدوره من الضغوط السلبية لنتوقع استهداف السعر لمستويات سلبية جديدة بدأ من 2.220 وصولا للدعم المحوري المتمركز حاليا عند 1.600.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.700 و 2.220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط