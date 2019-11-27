شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين عقب تطورات إيجابية عن التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، عقب تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات العائد المرتفع.

انخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1002$ الأدنى منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1018 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1024$.

حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وفى ظل تراجع مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة والصين اقتربا من الاتفاق على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

زادت تلك التصريحات من آمال إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، وعززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

إذا لم يتمكن البلدان من التوصل لاتفاق قريبا، فسيكون الموعد المهم التالي هو 15 كانون الأول /ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن تفرض الحكومة الأمريكية المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.