شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 صباحًا, 27 نوفمبر 2019 م المناطق _ الرياض انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ‭‭‬إ‭‬‬برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.

ونزل الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1458.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 % إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 % إلى 901.80 دولار.

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