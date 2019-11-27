شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا كابيتال: اكتتاب الأفراد في "أرامكو" يجمع أكثر من 27 مليار ريال يوم الثلاثاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير الاكتتاب بشركة سامبا كابيتال أن اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية بلغ 27.04 مليار ريال سعودي أمس الثلاثاء.

وأوضحت سامبا كابيتال في بيان أن شريحة الأفراد غطت 845.101 مليون سهم حتى الآن، مضيفة أن آخر يوم لتلقي طلبات اكتتاب الأفراد هو 28 نوفمبر الجاري.

وبينت نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" رانيا نشار، أن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات، وفي مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردودا استثماريا مجزيا.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.