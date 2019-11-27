شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: "اتمام" يعتمد مخططات بمساحة 52 مليون متر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد برنامج "إتمام" التابع لوزارة الإسكان السعودية مخططات بمساحة 52 مليون متر مربع في شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن مركز خدمات المطورين "إتمام"، اليوم الثلاثاء، اعتماد 37 مخططاً بمساحة إجمالية بلغت 52.8 مليون متر مربع في شهر أكتوبر الماضي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات، حيث بلغت نسبتها 24.1 % من إجمالي المساحات المعتمدة وبمساحة إجمالية بلغت 12.7 مليون متر مربع.

تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة 12.1 مليون متر مربع، ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3 %.

وجاءت منطقة الرياض، في المركز الثالث بمساحة إجمالية بلغت 8 ملايين م2، وحلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بمساحة معتمدة بلغت 7.9 ملايين متر مربع.

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وأنجز "إتمام" في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568 ألف متر مربع.

وقام المركز، بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري وصل عددها 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 32 صكاً.

وأعلن وزير الإسكان السعودي يوم الثلاثاء قبل الماضي عن مبادرة جديدة للتمويل للعقارات المشيدة منذ 15 عاماً.

وقال ماجد الحقيل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء: في ظل التمدد العمراني والنهضة التي تشهدها مدن المملكة، حرصت بعض الأسر على الانتقال لأحياء أحدث من تلك التي نشأوا فيها.

وقفز التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنسبة 160%، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.