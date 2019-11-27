شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج الهندسية توقع عقداً مع أرامكو السعودية لتخزين الجاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة سامسونج الهندسية مع شركة النفط السعودية المملوكة للدولة "أرامكو" على عقد "العمل المبكر"(Early Work) لمشروع تخزين الجاز بقيمة 10 ملايين دولار.

وأوضحت سامسونج الهندسية أنها تلقت خطاب النوايا(LOI) من أرامكو السعودية لمشروع تخزين الجاز في معمل الجاز في الحوية في محافظة عنيزة، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

ومن المتوقع توقيع الجانبين على العقد الرسمي للهندسة والتوريد والبناء (EPC) بقيمة 1.9 مليار دولار في شهر يناير الذي سينتهي فيه العمل المبكر.

يذكر أن هذا المشروع سيجري في معمل الجاز في الحوية، على بعد 260 كيلومترا شرق الرياض، من أجل إنشاء منشآت لحقن الجاز بسعة 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم، وإعادة إنتاج الجاز بسعة ملياري قدم مكعب في اليوم.

Advertisements

ويهدف ذلك إلى إعادة استخدام الجاز في موسم الصيف الذي يرتفع فيه الطلب عليه، بعد حقن الجاز في معمل الجاز في موسم الشتاء.

وفازت سامسونج الهندسية بحوالي 30 مشروعا بقيمة إجمالية 13 مليار دولار في السعودية حتى الآن منذ دخولها في السوق السعودي في عام 2003. وجاءت نصف المشاريع التي فازت بها سامسونج الهندسية، من أرامكو.

وقال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية في منتصف العام الجاري، أن الشركة وقعت 14 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بـ9 مليارات دولار في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.

وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات، من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.