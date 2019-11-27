شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على لائحة تفضيل المحتوى المحلي بالأعمال والمشتريات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودية على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الملك سلمان اليوم في قصر اليمامة.

وشدد المجلس على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من الثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

ومن منهج المملكة القائم هو مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وكذلك اعتزاز المملكة بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، وتصميمها على المضي قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية، وفق خطط رؤية المملكة 2030 ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.