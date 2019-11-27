شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السعودية غير النفطية تتراجع 5.2% في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت صادرات السعودية من المنتجات غير النفطية بنسبة 5.2% بمايعادل 9 مليارات ريال خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث؛ أي خلال تسعة أشهر.

وبلغت تلك الصادرات نحو 165.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة البالغة نحو 174.8 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وصدرت السعودية نحو 16.5 % من تلك المنتجات إلى الصين بقيمة بلغت نحو 27.3 مليار ريال، إذ رفعت الصين نصيبها مقارنة بنحو 15.1 % للفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 26.4 مليار ريال.

وعلى الرغم من تقديرات المحللين حول تراجع التجارة الخارجية الصينية، في ضوء الحرب التجارية التي تخوضها بكين مع الولايات المتحدة، إلا أنها مع تجارتها مع السعودية - وفق البيانات الحالية حتى نهاية الربع الثالث – لا تزال في نمو، إذ نمت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأشهر التسعة بنسبة 3.4 %.

وبلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الربع الثالث نحو 9.2 مليار ريال، فيما بلغت نحو 8.8 مليار للربع الثاني ونحو 9.4 مليار ريال للربع الأول، وتعد صادرات الربع الأول هي الأعلى تاريخيا بحسب البيانات المتوافرة.

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وبحسب الرصد، كانت الهند الأكثر نموا في استيراد المنتجات السعودية غير النفطية، رغم أنها تأتي في المرتبة الرابعة، إذ خلال الفترة بـ8.5 %، لتبلغ نحو 10.6 مليار ريال مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال للفترة المماثلة، وتشكل صادرات السعودية غير النفطية إلى الهند نحو 6.4 % من الإجمالي.

ومن بين أكثر الدول حصصا من صادرات السعودية غير النفطية، تأتي الإمارات بعد الصين من حيث النسبة بـ12.4 % بما يعادل نحو 20.5 مليار ريال، متراجعة بـ8.7 % على أساس سنوي.

فيما تأتي دول الاتحاد الأوروبي ثالثا بنسبة 11.4 % بما يعادل نحو 18.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتراجعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية بنسبة 8.2% بمايعادل 45.9 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبلغت تلك الإيرادات النفطية في هذه الفترة نحو 515 مليار ريال، مقابل نحو 561 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018، تيجة التزامها باتفاق "أوبك+".

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن صادرات السعودية غير النفطية المتجهة إلى الصين والهند سجلت نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 32.4% بما يعادل 3.23 مليار ريال.