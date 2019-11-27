شكرا لقرائتكم خبر عن 64.7 مليار ريال إصدارات الحكومة السعودية من الصكوك في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة الإصدارات من الصكوك الحكومية خلال العام الجاري، 64.7 مليار ريال.

وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر نوفمبر الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 1.41 مليار ريال.

ويعد إصدار نوفمبر أدنى حجم إصدار بالعملة المحلية، من حيث القيمة للعام الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال مصدر مطلع على الإصدار، إن مبلغ الإصدار الأخير المنخفض يعد طبيعيا خلال هذه الفترة من العام، إذ تتبقى مبالغ قليلة لخطة الإقراض في 2019، لافتا إلى أن إصدار نوفمبر يعد متوافقا مع الخطة السنوية للاستدانة التي تم إقرارها سابقا.

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وسجل الطرح الحكومي للصكوك العشرية والخمسية بالسعودية خلال الشهر الماضي، أدنى عائد لتلك الإصدارات في فئتها من أدوات الدخل الثابت في ثلاث سنوات.

وفي أكتوبر الماضي بلغت قيمة الإصدارات الحكومية من الصكوك للعام الجاري بالسعودية 63 مليار ريال.

بينما وفي سبتمبر الماضي كانت إصدارات الصكوك الحكومية السعودية لهذا العام قد وصلت إلى 56 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 8.834 مليار ريال.

وكشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.