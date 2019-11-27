شكرا لقرائتكم خبر عن %25 ارتفاع في مشاركة المراة السعودية بسوق العمل خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية إلى 25%، خلال العام الجاري.

وقال أحمد الراجحي، إن الوزارة حققت مستهدفات تمكين المرأة الخاصة بعام 2020 خلال العام الجاري، وتجاوزنا النسبة، واليوم نسبة مشاركة المرأة 25% بعد أن كانت خلال العام الماضي 23%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن التقدم بنسبة 2% كان تحديا وتطلب عملا كبيرا، لكن أثبتنا أن المرأة قادرة وجادة ومحفزة ولديها التزام وانضباط كبير.

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ولفت الوزير الراجحي إلى أن الشركات التي لديها فرق إدارية أكثر توازنا بين الجنسين، لديها نتائج مالية أفضل من تلك التي لا تملك هذه الفرق، حسب التقرير الصادر من منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال حفل تخريج متدربات مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعد تلك المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتستهدف تأهيل 1700 امرأة سعودية عاملة في القطاعين العام والخاص.