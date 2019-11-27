شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. ارتفاع الأسهم اليابانية بفضل آمال التجارة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء بفضل توقعات متزايدة باقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق لخفض التصعيد في الحرب التجارية بينهما.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.28 بالمئة إلى 23437.77 نقطة، وقادت الشركات المرتفعة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية المكاسب. وارتفع المؤشر القياسي 16.78 في المئة منذ بداية العام الجاري.

وواصلت أسهم طوكيو المكاسب تمشيا مع ارتفاع الأسهم على مستوى العام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن في "المخاض الأخير" من العمل على اتفاق من شأنه نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا مع بكين.