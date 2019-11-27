شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب متواضعة للدولار مع ترقب محادثات التجارة والان نبدء بالتفاصيل

حقق الدولار مكاسب متواضعة اليوم الأربعاء، إذ يتطلع المستثمرون إلى النتيجة المحتملة لمحادثات التجارة الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تعثر الدولار الأسترالي بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 109.12 ين، دون أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 109.205 الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وارتفعت العملة الأمريكية قليلا مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، لتسجل في أحدث تداولات 1.1012 دولار لليورو و1.2853 دولار للجنيه الاسترليني، والمستويان يمثلان استقرارا دون تغير يذكر خلال الأسبوع الجاري.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6774 دولار أمريكي.