شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب متواضعة للدولار مع ترقب محادثات التجارة والان نبدء بالتفاصيل
حقق الدولار مكاسب متواضعة اليوم الأربعاء، إذ يتطلع المستثمرون إلى النتيجة المحتملة لمحادثات التجارة الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تعثر الدولار الأسترالي بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية.
ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 109.12 ين، دون أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 109.205 الذي بلغه أمس الثلاثاء.
وارتفعت العملة الأمريكية قليلا مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، لتسجل في أحدث تداولات 1.1012 دولار لليورو و1.2853 دولار للجنيه الاسترليني، والمستويان يمثلان استقرارا دون تغير يذكر خلال الأسبوع الجاري.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6774 دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مكاسب متواضعة للدولار مع ترقب محادثات التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.