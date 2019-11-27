شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف التراجع من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.15% لتتداول عند 1,466.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,468.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,467.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 98.34 مقارنة بالافتتاحية عند 98.30.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 1.9% خلال الربع الثالث دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، كما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

وذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 223 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,690 ألف طلب مقابل 1,695 ألف طلب.

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وصولاً للكشف من قبل أكبر دول صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقابل 43.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر خلال أيلول/سبتمبر.

كما يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق في الوقت الراهن لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وبالنظر لتطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا أفادت وزارة التجارة الصينية بأن كبار المفوضين التجاريين من واشنطون وبكين أجروا مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء لمناقشة كيفية "حل القضايا الأساسية"، وتلي ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بالأمس عن كون المحادثات التجارية مع الصين حيال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد أوشكت على الانتهاء بعد تحدث المفاوضين من الجانبين عبر الهاتف.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أعرب السبت الماضي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، ونود الإشارة، لكون الأسواق تترقب لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.