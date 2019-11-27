شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث أغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 6373 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول، مما يشير الى امكانية اعادة المؤشر اختبار مستوى الدعم 6300 نقطة مرة اخرى، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6100 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,337 بينما مستوى المقاومة هو 6,446 نقطة