شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر خسائر كبيرة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 10190 نقطة، وهو ادنى مستوى يحقق المؤشر خلال الجلسة، ويعد ايضا مستوى الدعم الحالي، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لهذا المستوى فسيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة ثم 9750 نقطة كمستوى ثان.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,137 بينما مستوى المقاومة هو 10,281 نقطة