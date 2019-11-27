شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1012 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1021 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1011، بينما حقق الأعلى له عند 1.1025.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.6% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أعلن المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق حول التغيرات التي تجريها الشركات الصينية على الصلب المقاوم للتآكل من خلال تغيير الطلاء أو زيادة محتوي الكربون بهدف تفادي الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة عليه والتي تصل إلى 27.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 1.9% خلال الربع الثالث دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، كما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر.

وذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 223 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,690 ألف طلب مقابل 1,695 ألف طلب.

وصولاً للكشف من قبل أكبر دول صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقابل 43.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر خلال أيلول/سبتمبر.

كما يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق في الوقت الراهن لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.