شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الأربعاء وسط التفاؤل الحذر الذي ينتاب المستثمرين حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.32% ليربح 5.46 نقطة ويصل إلى المستوى 1,711.17، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.38% ليربح هو الأخر 89.04 نقطة ويصل إلى المستوى 23,462.36.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.34% ليخسر 13.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,878.56، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليخسر هو الأخر 0.57 نقطة ويصل إلى المستوى 2,906.49.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليربح 41.35 نقطة ويصل إلى المستوى 26,955.27، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 6.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,127.67.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.73% ليربح 80.55 نقطة ويصل إلى المستوى 11,125.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.67% ليربح هي الأخر 45.67 نقطة ويصل إلى المستوى 6,833.20.