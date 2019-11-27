شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يسجل ادنى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 673 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في عامين، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من الخسائر للوصول لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 750 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 640 فلس وبين مستوى المقاومة هو 700 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط