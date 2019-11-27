شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يخسر مكاسب اسبوع -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها في اسبوع، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 806 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته الحالي عند 850 فلس، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 800 ثم 730 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 780 فلس وبين مستوى المقاومة هو 820 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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