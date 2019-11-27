شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 571 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 580 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 580 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 562 فلس وبين مستوى المقاومة هو 580 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط