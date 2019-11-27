شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإتصالات الكويتية (VIVA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 718 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 725 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة كبيرة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل لمستويات قد تصل الى 710 فلس كمستوى اول ثم 680 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 712.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 723.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط