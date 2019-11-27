شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 45٫30 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 41 فلس، ليتمكن بذلك السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 51 فلس شرط بقاء السهم اعلى مستوى 41 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 44 وبين مستوى المقاومة هو 48.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد