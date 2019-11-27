شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 564 فلس، الا انه أغلق منخفضا عند مستوى 520 فلس، مسجلا ادنى مستوى منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى اول ثم 450 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 550 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 500 فلس وبين مستوى المقاومة هو 540 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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