شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 308 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وياتي هذا الانخفاض على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 300 فلس كمستوى اول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 325 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 304.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 312.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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