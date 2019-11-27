شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 277 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس 2006، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 260 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 285 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 271.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 280.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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