شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 19٫13 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول،وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 18٫70 ريال كمستوى اول ثم 18 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط