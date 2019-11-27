شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 22٫25 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 21٫50 ريال كمستوى اول ثم 20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 21.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 22.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط