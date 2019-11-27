شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك قرب المقاومة – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك قرب مستوى 0.9990 ولا يزال دونه حتى الآن، يرافقه تحرّك مؤشر ستوكاستيك داخل مناطق التشبع في الشراء، مما يبقي على الفرص قائمة للارتداد هبوطاً والتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه اللحظي الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9910 والمقاومة 1.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط