شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون الدعم المكسور، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار استهداف مستويات 0.6725 ثم 0.6670 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.6840 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط