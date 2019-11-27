شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية طفيفة يوم أمس، ليبتعد تدريجياً عن دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بينما يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 62.50 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد